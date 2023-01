Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd morirà nel film? L'attore non smentisce

Manca ormai meno di un mese all'arrivo nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma i fan si stanno già chiedendo se il protagonista interpretato da Paul Rudd riuscirà a sopravvivere fino alla fine del film, visto il tono decisamente più drammatico di questo terzo capitolo.

Anche se chiaramente si tratta di una domanda che troverà risposta solamente in sala a fine film, Paul Rudd non ha fatto nulla per tranquillizzare i fan in attesa e ha scelto strategicamente e con molta attenzione le parole in un'intervista concessa a Empire, quando gli è stato chiesto specificamente della possibilità che l'eroe più piccolo del Marvel Cinematic Universe arrivi vivo all'appuntamento con Avengers: The Kang Dynasty.

"Si ha l'impressione che stavolta Scott e Hope siano finiti in una situazione troppo grande per loro. Come potrà mai andare a finire bene? Ai piani alti stanno avendo quel genere di conversazioni in stanze a cui non ho accesso".

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ci saranno dei reshoot dell'ultimo minuto?

Considerando che Avengers: The Kang Dynasty ha finalmente sia uno sceneggiatore che una data d'uscita, immaginiamo che Rudd si stia riferendo proprio ai lavori di scrittura del suddetto film.