Ant-Man 3: Evangeline Lilly: "Ho detto a Michael Douglas che è un GILF davanti a dei ragazzini"

Evangeline Lilly e Michael Douglas hanno recitato insieme sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantamania e l'attrice ha recentemente rivelato un retroscena esilarante.

Evangeline Lilly ha detto a Michael Douglas che è un "GILF" e il leggendario attore hollywoodiano non aveva idea di che cosa stesse parlando: l'attrice di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha recentemente scherzato sul fatto che i suoi co-protagonisti (Douglas e Michelle Pfeiffer) sono due "GILF", ovvero due "nonni con cui vorrei andare a letto".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

"Ricordo che c'è stato un giorno semplicemente assurdo sul set, stavamo girando una scena in un ristorante ed eravamo in una sala d'attesa. Il regista stava filmando la sala d'attesa con delle comparse e c'erano anche dei bambini", ha raccontato la Lilly, durante un recente episodio dello show di Jonathan Ross.

"Mi sono rivolta a Michael e Michelle e ho detto: 'Sapete, voi due siete proprio dei veri GILF'", ha continuato l'attrice. "Michael non aveva idea di cosa stessi parlando. Ha detto: 'Cos'è un GILF?' Invece di rimanere composta, considerando che eravamo in una stanza piena di bambini, ho detto: 'È un nonno che mi piacerebbe scopare'".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Evangeline Lilly ha concluso il suo racconto dicendo: "E poi ho subito capito che avevo appena detto a Michael Douglas che mi piacerebbe scoparlo, il che non è molto opportuno di fronte a un gruppo di ragazzini, oops! In ogni caso, solitamente è meglio non incontrare i suoi idoli perché c'è sempre il timore che ti deluderanno ma nel loro caso, beh, sono più fighi di quanto pensi. Sono incredibili."