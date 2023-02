Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un insider dei Marvel Studios commenta il brusco calo al boxoffice

Un insider dei Marvel Studios ha commentato il grosso calo al boxoffice subito dal nuovo film del MCU, Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania non sta dominando al boxoffice come tanti altri suoi predecessori e anzi, ha subito anche un brusco calo negli incassi che, tuttavia, ai Marvel Studios sembra preoccupare poco, stando alle parole di un insider.

È il sito CBM a segnalare, oltre a un breve report sugli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, come la penserebbero i Marvel Studios sull'anomalo percorso al botteghino del loro ultimo film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania subisce il più grande calo al box office USA di sempre, Cocainorso è secondo

Avevamo già parlato, infatti, di come il threequel con protagonista Paul Rudd non stesse facendo faville al boxoffice (tranne qui in Italia, dove Ant-Man and The Wasp: Quantumania è primo al botteghino), avendo fatto segnare addirittura un calo del 69% negli incassi in terra nordamericana; e sebbene non si possa considerare un flop, la situazione potrebbe destare qualche preoccupazione in casa Marvel, considerando il fatto che si tratta del primo titolo dell'attesissima Fase 5.

Ma se vi aspettavate mani tra i capelli ai piani alti, sappiate che non pare proprio essere così.

"Marvel apprende una lezione da ogni film che realizza, che sia Black Panther o Avengers. E posso dire che siamo incredibilmente orgogliosi del film [Ant-Man and The Wasp: Quantumania], Jonathan Majors ha fatto un lavoro fantastico nei panni di Kang" ha affermato "un insider legato al progetto".

"È il film che volevamo realizzare" ha continuato "_Il boxoffice è quello che è. Ma non fermerà le persone dal tornare in sala".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il divario tra critica e pubblico. La Marvel è davvero in crisi?

E voi, che ne pensate? Vi è piaciuto Ant-Man and The Wasp: Quantumania? E come vedete il futuro del MCU?