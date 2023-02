Ant-Man and the Wasp: Quantumania subisce il più grande calo al box office USA di sempre, Cocainorso è secondo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania segna un record negativo e diventa il più grande calo al botteghino nella storia del Marvel Cinematic Universe, ma conserva la prima posizione in testa al box office USA, exploit Cocainorso che debutta al secondo posto.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania registra il più grande calo di sempre al box office americano tra la sua apertura e il secondo fine settimana. Secondo l'Hollywood Reporter, il terzo capitolo della saga di Ant-Man deve fare i conti con un calo del 69,7% in Nord America nel suo secondo fine settimana, ma conserva la prima posizione, tallonato da vicino da Cocainorso. Nel secondo weekend, Ant-Man 3 incassa 32,2 milioni che lo portano a un totale di 167,3 milioni e gli fruttano l'infausto record del più grande calo al botteghino nella storia del Marvel Cinematic Universe, nonché il più grande film di supereroi che ha aperto con 100 milioni totali. Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la spiegazione delle scene post credits

Cocainorso: Keri Russell e l'orso in una scena

Sorpresa Cocainorso. Il folle thriller diretto da Elizabeth Banks debutta incassando 23 milioni di dollari da 3.534 sale e segna una media per sala di 6.533 dollari. Ispirato alla storia vera dell'incidente aereo del 1985 in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa feroce dark comedy vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.

Cocainorso, Elizabeth Banks: "Potrebbe rappresentare la fine della mia carriera"

Ancora una sorpresa in terza posizione, dove si piazza il film drammatico cristiano Jesus Revolution, diretto da Jon Erwin e Brent McCorkle. Basato sull'omonimo libro, il film segue il ministro della gioventù Greg Laurie e il pastore Chuck Smith mentre prendono parte al movimento Jesus in California alla fine degli anni '60. Debutto da oltre 15,5 milioni in 2.475 sale, e una media per sala di 6.272 dollari per la pellicola a sfondo religioso.

Da undici settimane nella top 5, Avatar: La via dell'acqua scende in quarta posizione, ma incassa altri 4,7 milioni che lo portano a 665,3 milioni complessivi.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio scende al quinto posto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 4,1 milioni, arrivando a 173,4 milioni in dieci settimane. Ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.