Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il finale è stato cambiato per evitare di copiare Avengers: Endgame

Lo sceneggiatore Jeff Loveness ha parlato dei cambiamenti apportati al finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania per evitare paragoni con Avengers: Endgame.

L'arrivo nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha dato inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma le reazioni di critica e pubblico non sono state del tutto positive. Nel frattempo continuano ad emergere retroscena sulla sua realizzazione, tra cui un cambiamento apportato al finale per evitare che fosse simile a Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

Nel finale originario di Ant-Man 3, infatti, Scott e Hope sarebbero dovuti rimanere bloccati nel Regno Quantico e per scappare avrebbero dovuto usare le stesse tattiche viste in Avengers: Endgame. "Ne abbiamo discusso a lungo e sulla carta sembrava emozionante, poi ci siamo resi conto che avremmo fatto una copia carbone del finale dell'ultimo Ant-Man e di quanto visto in Avengers: Endgame. Se Scott fosse rimasto intrappolato nel Regno Quantico, avrebbe dovuto usare le tattiche viste nell'ultimo Avengers per scappare" ha dichiarato lo sceneggiatore Jeff Loveness ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Per questo motivo sono state realizzate delle riprese aggiuntive poco prima dell'uscita nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cambiando il finale con quanto visto al cinema. Purtroppo la sceneggiatura di Jeff Loveness non è andata ai genio ai fan che, sui social, hanno chiesto la sostituzione dello sceneggiatore per Avengers: The Kang Dynasty. Al momento, infatti, sarà Loveness ad occuparsi della sceneggiatura del prossimo crossover degli Avengers.

A oggi Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato soltanto a Eternals, che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni.