Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con Eternals è il film MCU peggio recensito su Rotten Tomatoes

Non poteva partire peggio la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è guadagnato lo scettro del film recensito peggio in assoluto eguagliando il punteggio di Eternals.

Nelle ultime ore, con il caricamento di nuove recensioni sul noto aggregatore, l'indice di gradimento del film di Peyton Reed è sceso al 47%, dato identico a quello della pellicola di Chloe Zhao.

Tuttavia, il gradimento del pubblico circa Ant-Man and the Wasp: Quantumania è decisamente di segno opposto: il film ha una valutazione dell'84% (una media di 4,2 stelle su 5) da parte di oltre 5.000 utenti verificati. Finora, tra il pubblico, il film sta ottenendo un risultato migliore rispetto a Eternals, che si era fermato al 77% con le sue oltre 10.000 valutazioni.

Sia Quantumania che Eternals hanno ricevuto un CinemaScore "B", il peggiore del franchise, al pari di Catwoman, Elektra, Lanterna Verde e Batman v Superman: Dawn of Justice. Anche Thor: Love and Thunder aveva ricevuto un Cinemascore "B".