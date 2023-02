Avengers: The Kang Dynasty, i fan chiedono a gran voce un altro sceneggiatore dopo il flop di Ant-Man 3

I fan della Marvel non vorrebbero più Jeff Loveness come sceneggiatore del prossimo film degli Avengers, specialmente dopo quanto accaduto con Ant-Man 3.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ufficialmente inaugurato la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ma le reazioni di fan e critica non sono state molto positive. Nonostante le lodi nei confronti della performance di Jonathan Majors come Kang il Conquistatore sono stati in molti a trovare la sceneggiatura di Ant-Man 3 banale e ricca di battute futili.

Proprio per questo motivo i fan si stanno riversando sui social per fare in modo che Jeff Loveness, sceneggiatore di Ant-Man 3, non debba scrivere anche la storia di Avengers: The Kang Dynasty. Un utente scrive in maniera ironica "50 sfumature di Kang" mentre un altro scrive "Il tizio che ha scritto Quantumania scriverà anche Kang Dynasty" condividendo un'immagine di Gorr (Christian Bale) direttamente da Thor: Love and Thunder.

Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

A oggi Ant-Man 3 è il secondo film della Marvel ad avere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes: 53% su oltre 120 recensioni. Un trattamento simile era stato riservato soltanto a Eternals che ancora oggi ha un punteggio del 47% su oltre 400 recensioni.

Al momento si sa ben poco della trama di Avengers: The Kang Dynasty se non che sarà il penultimo fase della 6 dell'MCU e fungerà da preludio ad Avengers: Secret Wars. L'uscita nelle sale è fissata al 2025, ma secondo alcuni potrebbe addirittura slittare.