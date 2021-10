Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Bill Murray comparirà in un ruolo segreto

Bill Murray ha confermato la sua partecipazione ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma al momento il suo ruolo rimane segreto.

Bill Murray entra a far parte del Marvel Cinematic Universe. Confermati i rumor che circolavano da qualche settimana su una sua possibile partecipazione a Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L'attore ha ammesso in un'intervista col Frankfurter Allgemeine Zeitung, che apparirà nel terzo capitolo della saga di Ant-Man in un ruolo segreto.

I morti non muoiono, Bill Murray sorride ai fotografi di Cannes 2019

"Sapete, di recente ho fatto un film Marvel. Probabilmente non ve lo dovevo dire, ma non importa" ha ammesso l'attore. "In ogni caso, alcune persone saranno davvero sorprese all'idea che abbia accettato questo progetto. ma per me le cose erano chiare: devo conoscere il regista - e deve piacermi molto. È stato divertente, umile, tutto quello che desideri da un regista. E qualche anno fa ha fatto un film, Ragazze nel pallone, che ho trovato dannatamente buono. Cos' ho accettato anche se non sono interessato a recitare in questi cinecomic."

Quentin Tarantino critica alcuni film di Bill Murray: "Rovinati dal politicamente corretto"

All'inizio di questo mese si erano diffuse voci sul possibile avvistamento della controfigura di Bill Murray vicino al set londinese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Per quel che vale, Murray dice che è improbabile che torni nel franchise:

"Mettiamola così: il regista è un bravo ragazzo, e ora ho almeno provato com'è girare un film Marvel. Ma non credo di aver bisogno di quell'esperienza una seconda volta. E per tornare alla domanda precedente: finora sono stato abbastanza abile nell'evitare ho avuto per lo più un'abilità abbastanza buona per evitare i lati negativi di questo settore. Fortunatamente, la maggior parte dei bravi artisti sono anche brave persone. Almeno è così che vivo con i miei amici".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nei cinema il 28 luglio 2023. A partire dall'11 novembre, ritroveremo Bill Murray nel nuovo film corale di Wes Anderson, The French Dispatch.