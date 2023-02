Ant-Man 4, un produttore Marvel conferma: "Ne stiamo discutendo"

Mentre si auspica un'apertura da 120 milioni per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il produttore Stephen Broussard anticipa che già si profila l'ipotesi di un Ant-Man 4.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in arrivo nei cinema italiani il 15 febbraio, darà il via alla Fase 5 della Marvel. Il cinecomic sarà il terzo capitolo della saga di Ant-Man and the Wasp, ma non necessariamente l'ultimo. Parlando con ComicBook, il produttore dei Marvel Studios Stephen Broussard ha rivelato che sono già in corso discussioni per Ant-Man 4.

"Ci stiamo già pensando", ha detto Broussard. "È come se ogni film fosse una grande battaglia, tu porti le cicatrici peer averlo fatto e per volerlo fare alla grande. Ma la speranza è eterna e quando inizi a rimetterti in sesto dopo il viaggio per realizzare il film pensi 'E se facessimo X? E se facessimo Y?' Non puoi farne a meno".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

Il produttore aggiunge: "Non voglio dire nulla di specifico, ma sì, non possiamo farne a meno. Le conversazioni tra me, il regista Peyton Reed e Kevin Feige sono già iniziate".

Anche se sembra prematuro, il motivo per cui le discussioni su un quarto sequel sono già in corso potrebbero dipendere alla fiducia della Marvel in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Attualmente si prevede un weekend di apertura da 120 milioni. In confronto, il primo Ant-Man ha avuto un fine settimana di apertura relativamente modesto di 57,2 milioni nel suo cammino verso i 180 milioni domestici incassati in patria. Ant-Man and the Wasp ha fatto meglio con un'apertura di 75,8 milioni, che ha portato a 216,6 milioni domestici totali.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco quante sono le scene dopo i titoli di coda

Le prime reazioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono generalmente positive e lodano la performance di Jonathan Majors nei panni del villain Kang.

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.