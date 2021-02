Ant-Man 3: Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano le riprese in estate

Le star del Marvel Cinematic Universe Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano l'inizio della lavorazione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania per l'estate.

Michael Douglas ed Evangeline Lilly hanno confermato che le riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, più noto finora come Ant-Man 3, prenderanno il via in estate.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

Il regista della saga Peyton Reed farà ritorno dietro la macchina da presa della nuova avventura che vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni di Scott Lang, alias Ant-Man, mentre Evangeline Lilly sarà la co-protagonista Hope van Dyne, alias Wasp. Michael Douglas e Michelle Pfeiffer torneranno a interpretare i genitori di Hope, Hank Pym e Janet van Dyne.

Durante il Disney Investor Day del 2020, il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato, inoltre, la presenza di Jonathan Majors nel ruolo del villain Kang il Conquistatore e il recasting di Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang, la figlia di Scott Lang ormai adulta che potrebbe presto trasformarsi a sua volta nell'eroina Stature.

Di recente Michael Douglas ed Evangeline Lilly hanno risposto ai quesiti dei fan via social confermando l'inizio imminente delle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L'attrice ha specificato su Instagram che la data prevista è l'estate 2021 e ha assicurato che pubblicherà le foto dal set non appena le riprese prenderanno il via.

Marvel: l'MCU avrà una nuova uscita a settimana fino alla fine del 2021?

La notizia giunge a sorpresa visto che al momento Ant-Man 3 non ha ancora una data di uscita fissata. L'ipotesi più probabile è di una release nel corso del 2022, ma sono già quattro i titoli dell'MCU in arrivo previsti: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Captain Marvel 2. Restiamo in attesa di conoscere i piani futuri di Marvel, tutt'ora incerti a causa dell'emergenza sanitaria globale.