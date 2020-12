Ant-Man 3: il recasting di Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang anticipa l'arrivo di Stature?

Kathryn Newton sarà la nuova incarnazione di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, l'attrice anticipa la trasformazione nella supereroina Stature.

Tra le novità annunciate durante il Disney Investor Day 2020, si è parlato a lungo di Ant-Man 3. Del film in arrivo nel 2022 conosciamo ora il titolo definitivo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in più Marvel ha annunciato il recasting per il ruolo di Cassie Lang che non sarà più interpretata da Emma Fuhrmann bensì dalla star di Freaky Kathryn Newton. La stessa Newton ha lasciato intendere che la trasformazione di Cassie in Stature sarebbe ormai prossima.

Ant-Man and the Wasp: Abby Ryder Fortson e Paul Rudd in una scena del film

Kathryn Newton è il nuovo arrivo nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michelle Pfeiffer nei ruolo interpretati in precedenza. Marvel ha rivelato che il villain della storia sarà, stavolta, Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors e cheKathryn Newton prenderà il posto di Emma Fuhrmann, che ha interpretato la versione adulta di Cassie Lang in Avengers: Endgame.

Finora Cassie non ha ancora assunto l'identità di Stature o Stinger, le sue due incarnazioni da supereroina dei fumetti, ma secondo la Newton è solo questione di tempo come ha lasciato intendere in un posto su Instagram.

Il 2020 fa schifo, gli eventi più disastrosi in un meme infinito da Ant-man

Di recente, lo stesso Kevin Feige ha discusso la possibilità che Cassie Lang affianchi il padre in veste di supereroina. Alcuni concept art di Ant-Man and the Wasp avevano perfino svelato il costume concepito per Cassie, ma la sua trasformazione è stata poi rimandata. Adesso starebbe per arrivare il fatidico momento in cui faremo la conoscenza di Stature.