Marvel: l'MCU avrà una nuova uscita a settimana fino alla fine del 2021?

Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno fondamentale per il Marvel Cinematic Universe. Facendo alcuni rapidi calcoli, i Marvel Studios potrebbero infatti arrivare a far uscire un film o un episodio di una delle serie Disney+ dell'MCU a settimana.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Come sottolinea Cbr.com, WandaVision è diventata la prima serie dell'MCU ad approdare in streaming su Disney+, con molte altre in programma nei prossimi dieci mesi. In più vi sono parecchi film dei Marvel Studios nel calendario di uscita quest'anno, compresi quelli la cui uscita è stata rinviata per via dell'emergenza sanitaria globale. Mettendo tutto insieme, Marvel potrebbe deliziarci da qui a fine anno con un'uscita a settimana (più o meno).

Un utente Reddit ha reazlizzato una visualizzazione del fitto schedule dell'MCu del 2021 basandosi augli annunci fatti finora da Marvel. Come mostra l'illustrazione, vi potrebbe essere l'arrivo di un nuovo episodi di uno show su Disney+ a settimana per 38 settimane sommando WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Marvel's What If...?, Ms. Marvel e Hawkeye. Le restanti settimane sarebbero coperte dalle uscite dei film Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ed Eternals, con alcuni episodi di "Making Of" in arrivo su Disney+ a tappare gli eventuali buchi.

Naturalmente in questa ipotesi vi sono ancora dei nodi da sciogliere. Il primo riguarda l'uscita delle pellicole, a partire da Black Widow, ancora in programma per maggio nonostante la situazione sanitaria tutt'altro che rassicurante. Marvel rispetterà lo schedule o le uscite cinematografiche slitteranno ulteriormente? Se invece lo studio, alla fine, optasse per lo streaming su Disney+ l'uscita dei film potrebbe far slittare la programmazione di alcune delle serie tv.

WandaVision: i rimandi all'universo Marvel nella serie di Disney+

Lo schema su Reddit, al momento, lascia fuori dal quadro delle uscite Spider-Man 3, attualmente in fase di lavorazione ad Atlanta, che dovrebbe uscire a Natale 2021 e che senza dubbio impatterà la lineup dell'MCU visto oltre a quella dello Spider-Man Expanded Universe di Sony. Le incognite sono ancora tante quindi non ci resta che attendere l'evolversi degli eventi per capire cosa accadrà nel prossimo futuro.