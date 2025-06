Anime e food spopolano a tal punto che lo studio di Chainsaw Man continuerà una nota serie gastronomica

La serie isekai di successo di Mappa, Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill, torna per un'altra stagione, la cui messa in onda è prevista per la fine dell'anno

L'anime fantasy-gastronomico Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill tornerà a ottobre 2025 con una seconda stagione firmata MAPPA. Il trailer e un nuovo poster con Dora-chan preannunciano un ritorno visivamente delizioso.

MAPPA riaccende i fornelli con la seconda stagione di Campfire Cooking

In un universo saturo di isekai dove gli eroi impugnano spade e incantesimi come se fossero gadget da discount, Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill continua a distinguersi con una formula tanto semplice quanto irresistibile: cucinare. Il protagonista Tsuyoshi Mukouda, convocato per sbaglio in un mondo fantasy insieme ad altri eroi, scopre che la sua unica "abilità speciale" è un potere dal nome surreale: Net Super, ossia la possibilità di ordinare prodotti alimentari dal Giappone moderno. Anziché salvare regni o affrontare demoni, Mukouda si barcamena tra padelle e ingredienti gourmet, incantando creature leggendarie con curry fumanti e zuppe perfette. È così che conquista l'alleanza di Fel, un gigantesco lupo mitologico dal palato sopraffino, e più tardi quella del draghetto Dora-chan, protagonista di un nuovo poster diffuso recentemente sui canali ufficiali.

L'annuncio della seconda stagione - in arrivo su Crunchyroll a ottobre 2025 - è stato accompagnato da un video promozionale e da nuove immagini che lasciano intuire una resa visiva ancora più curata. MAPPA, lo studio dietro titoli ben più roboanti come Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, sembra non sottovalutare questo suo "piatto minore". Anzi, Campfire Cooking continua a essere uno dei suoi prodotti più costanti e visivamente appaganti, capace di bilanciare umorismo rilassato, cibo fotorealistico e fantasy soft.

La seconda stagione segna anche il ritorno del team creativo originale, una scelta che lascia ben sperare chi ha apprezzato il tono gentile e il ritmo pacato del primo ciclo di episodi. Alla regia ritroviamo Kiyoshi Matsuda, con Michiko Yokote alla composizione della serie, mentre le musiche restano affidate a Kana Utatane, al Kuricorder Quartet e a Masato Kōda. I character design di Nao Ōtsu e Tsuyoshi Kuwahara, basati sulle illustrazioni di Masa, si muovono in ambientazioni curate da Tomoki Nagino e riprese da Saho Sawada, mantenendo quella qualità visiva che ha reso l'anime una piccola gemma tra le uscite del 2023.

Anche se non gode della stessa fama globale di altri titoli MAPPA, questa serie continua a brillare per originalità e coerenza. E mentre l'anno promette fuochi d'artificio con progetti ad alta intensità emotiva, Campfire Cooking resta la pausa perfetta tra una battaglia e l'altra: un invito a rallentare, assaporare e magari chiedersi - davanti a un drago che divora pollo teriyaki - se la vera magia non sia quella che si nasconde tra gli aromi del brodo e la compagnia attorno al fuoco.