Animali Fantastici - I segreti di Silente, l'uscita del trailer slitta a sorpresa

L'annuncio di Warner Bros. riguardo all'uscita del secondo trailer di Animali fantastici - I segreti di Silente aveva mandato in fibrillazione i fan. Ma qualcosa non ha funzionato perché a sorpresa, l'account ufficiale del film ha annunciato che l'uscita del trailer è stata rinviata.

Vista l'imminente uscita di The Batman, nei cinema italiani dal 3 marzo, in molti si attendevano che Warner Bros. avrebbe colto l'occasione per lanciare il nuovo trailer di un altro importante franchise. Pochi giorni fa l'account Twitter ufficiale di Animali fantastici aveva diffuso un video in cui Jude Law, interprete di Albus Silente, che annunciava l'arrivo del nuovo trailer per il 24 febbraio.

Poche ore fa, però, l'account Twitter ufficiale ha annunciato che l'uscita del trailer è stata posticipata. Al momento, non è stata fornita una motivazione per il suo ritardo, ma possiamo leggere:

"L'attesissimo trailer di Animali fantastici: I segreti di Silente non verrà rivelato oggi. Presto avremo nuove informazioni al riguardo, grazie per la pazienza".

Animali Fantastici 4 non ha ancora una sceneggiatura

Per aumentare ulteriormente l'attesa del nuovo trailer di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, la pagina Twitter in precedenza aveva invitato i fan a condividere "qualsiasi cosa relativa a Silente", come cosplay, fan art o tatuaggi, per unirsi al primo esercito di Silente. Adesso, però, la delusione si mescola all'entusiasmo in attesa di scoprire cosa sia accaduto al trailer e quando finalmente verrà diffuso.

L'uscita italiana di Animali Fantastici - I Segreti di Silente è fissata per il 13 aprile 2022.