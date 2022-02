Animali Fantastici 4 non ha ancora una sceneggiatura

Tra due mesi arriverà al cinema il terzo capitolo di Animali Fantastici e dove trovarli, ma per il quarto capitolo non esiste ancora una sceneggiatura.

Il produttore del Wizarding World, David Heyman, ha rivelato che la sceneggiatura di Animali fantastici 4 non è ancora stata avviata, non esiste quindi un progetto per un quarto film della saga magica, che tornerà al cinema a breve.

Animali Fantastici - I segreti di Silente, una foto del film

Con l'uscita imminente di Animali Fantastici - I segreti di Silente, ancora non si parla di un prossimo capitolo, come afferma il produttore. Parlando a un fan event della Warner Bros. in Giappone, David Heyman ha detto:

"Non abbiamo ancora iniziato a scrivere il prossimo film. Quindi dovremo vedere. Se faremo a modo mio, andremo sicuramente in Giappone."

L'autrice di Harry Potter J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura di Animali fantastici: I segreti di Silente insieme a Steve Kloves, nomi che probabilmente potrebbero tornare per riscrivere la sceneggiatura di un papabile quarto capitolo della saga sempre che le polemiche sollevate dalle posizioni controverse dell'autrice non danneggino gli incassi del terzo film della saga.

Animali fantastici 3: Mads Mikkelsen paragona il suo Grindelwald a quello di Johnny Depp

Mentre aspettiamo di avere notizie su un nuovo film, ricordiamo che Animali Fantastici: I segreti di Silente arriverà nei nostri cinema il prossimo 13 aprile. Diretto da David Yates, il film vedrà il ritorno nel cast di Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, insieme ai suoi colleghi Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e al nuovo volto di Grindelwald Mads Mikkelsen.

L'uscita italiana di Animali Fantastici - I segreti di Silente è fissata per il 13 aprile.