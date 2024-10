Jude Law: "L'arrivo della serie su Harry Potter significa che Animali Fantastici non tornerà"

Jude Law ha amato il suo ruolo di giovane Silente nei due film di Animali Fantastici a cui ha preso parte, ma ha dichiarato nel corso di una nuova intervista a Variety, che il suo tempo nei panni dell'iconico mago di Harry Potter è molto probabilmente finito, poiché la Warner Bros. sta rivolgendo la sua attenzione alla serie televisiva basata sui sette romanzi originali di J.K. Rowling.

"So che è sicuramente in sospeso", ha detto Law a proposito del futuro del franchise di Animali Fantastici. "La mia ipotesi è che, ora che stanno rifacendo Harry Potter come serie televisiva, probabilmente dedicheranno le loro energie a quello. Di certo non ho sentito dire che c'è qualcosa all'orizzonte".

Il franchise di Animali Fantastici è stato lanciato nel 2016 con Animali fantastici e dove trovarli. Il film, con una sceneggiatura co-scritta dalla stessa Rowling, ha incassato ben 814 milioni di dollari al box-office mondiale, ma quella magia si è rapidamente spenta quando i sequel, I crimini di Grindelwald (2018) e I segreti di Silente (2022) hanno ottenuto recensioni per lo più negative e hanno faticato al botteghino, ottenendo rispettivamente 654 e 407 milioni di dollari.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine del film

Il franchise, che la Rowling aveva pianificato per un totale di cinque film, era incentrato sul mago e magizoologo britannico Newt Scamander, interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne. Newt si ritrova nel bel mezzo di una guerra condotta dal malvagio mago Grindelwald. Law ha interpretato Silente negli ultimi due film.

Animali Fantastici 4: Warner Bros non ha ancora dato il via libera alla produzione

In un'altra recente intervista, Redmayne ha anche espresso dubbi sulla possibilità che il franchise di Animali Fantastici possa raggiungere l'obiettivo originale di cinque film che la Rowling aveva pianificato per lo studio.

"Penso che probabilmente hanno visto Newt per l'ultima volta", ha detto Redmayne. "È stata una risposta molto sincera, ma sì. E questo per quanto ne so. Voglio dire, bisognerebbe parlare con le persone della Warner Bros. e con J.K Rowling, ma per quanto ne so, è finita".