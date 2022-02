Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la data di uscita del nuovo trailer

Il film Animali Fantastici - I Segreti di Silente avrà presto un nuovo trailer, in attesa del debutto del film previsto per il 13 aprile.

Animali Fantastici - I Segreti di Silente avrà un nuovo trailer come svelato online da un tweet che ne annuncia la data di uscita: giovedì 24 febbraio.

Il profilo ufficiale sui social dell'atteso lungometraggio ha infatti invitato i fan a condividere il proprio amore per il preside di Hogwarts condividendo immagini, fan art, tatuaggi, citazioni e contenuti di ogni tipo, prima di svelare quando si potranno vedere alcune sequenze inedite del lungometraggio.

Jude Law, nel video che accompagna l'annuncio, rivela quanto sia un privilegio interpretare Silente perché è uno dei maghi più potenti, un uomo che è sempre un passo avanti e crede sempre nel bene nelle persone, oltre a essere in grado di condividere suggerimenti saggi, seppur criptici. Il protagonista ha inoltre spiegato che in Animali Fantastici - I segreti di Silente si rivelerà qualche dettaglio interessante riguardante il personaggio che interpreta.

Il nuovo film del franchise firmato da J.K. Rowling è ambientato negli anni '30, diversi anni dopo gli eventi del secondo film, e seguirà Newt Scamander (Eddie Redmayne) e compagni in una nuova missione che li porterà a sfidare il cuore dell'esercito di Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

In aggiunta a Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e di Mads Mikkelsen in quello dell'oscuro villain Gellert Grindelwald, Animali Fantastici - I segreti di Silente vede nel cast Katherine Waterston nel ruolo di Tina Goldstein, Dan Fogler in quello del veterano della Prima Guerra Mondiale Jacob Kowalski, Alison Sudol è Queenie Goldstein, la sorella minore di Tina, Ezra Miller interpreta l'antieroe Credence Barebone, Callum Turner è Theseus Scamander, fratello maggiore di Newt, William Nadylam è l'amico Yusuf Kama, Poppy Corby-Tuech interpreta Vinda Rosier, Jessica Williams è la Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, mentre Jude Law è Albus Silente.

David Yates dirige anche questo capitolo la cui sceneggiatura è firmata da J.K. Rowling e dal veterano della saga di Harry Potter Steve Kloves.

L'uscita italiana di Animali Fantastici - I segreti di Silente è prevista per il 13 aprile 2022.