Animali Fantasitici: I segreti di Silente, l’edizione Newt's Suitcase + Poster (4K UHD + BR) offerta Amazon

L'edizione Newt's Suitcase + Poster (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Animali Fantastici: I segreti di Silente è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 14,15€, con uno sconto del 22% sul prezzo mediano indicato (18,16€). I dettagli relativi all'edizione home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Newt's Suitcase + Poster (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Animali Fantastici: I segreti di Silente indicata è venduta e spedita da Amazon.

La valigia di Newt Scamander prende vita con l'edizione Newt's Suitcase + Poster (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Animali Fantastici: I Segreti di Silente

L'universo magico di Animali Fantastici - I segreti di Silente si unisce al collezionismo tematico con l'esclusiva edizione Newt's Suitcase + Poster. Pensata e messa in commercio per catturare l'essenza del magizoologo più famoso di sempre, questa edizione speciale per Amazon racchiude la magia in un cofanetto che riproduce la valigia di Newt Scamander. All'interno, una sorpresa pop-up di Snaso aggiunge un tocco di meraviglia interattiva, accompagnata da tre poster speciali.

Diretto da David Yates, questo terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter ci riporta al fianco di Newt (Eddie Redmayne), Albus Silente (Jude Law) e il temibile Grindelwald (Mads Mikkelsen). Con un packaging che è già un pezzo da collezione, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray rappresenta il regalo perfetto per i fan che vogliono immergersi ancora una volta nella magia, con immagini e suoni qualitativamente alti e un design curato nei minimi dettagli.