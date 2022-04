Animali Fantastici - I segreti di Silente ancora in vetta al box office italiano

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine del film

Animali Fantastici - I Segreti di Silente, l'atteso nuovo capitolo del Wizarding World creato da J.K. Rowling, guida il box office italiano per la seconda settimana consecutiva. Il film, diretto da David Yates e con protagonisti Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen, incassa 1,7 milioni di euro che lo portano a ben 6,2 milioni complessivi. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Animali fantastici - I segreti di Silente: Jude Law: "Il mio Silente è sta ancora cercando la sua strada"

In second posizione debutta il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, che incassa 692.000 euro in 473 sale. Come descritto nella nostra recensione de Il sesso degli angeli, Leonardo Pieraccioni interpreta Don Simone, un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo "stare insieme" dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un'avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto. Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello.

Al terzo posto troviamo Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al celebre videogame che continua a mietere incassi raccogliendo altri 500 mila euro che la portano a un totale di 3,2 milioni di euro in tre settimane. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Debutto fiacco anche in Italia per The Northman. Tante le aspettative per l'epopea della vendetta vichinga di Robert Eggers interpretata da un cast all star che incassa solo 432.000 euro da 313 sale, con una media per sala di 1.380 euro. Come anticipa la recensione di The Northman, Alexander Skarsgård interpreta un principe vichingo che va a caccia dell'uomo che ha ucciso suo padre sotto i suoi occhi da ragazzino in una vicenda brutale e inquietante. Nel cast Nicole Kidman, Bjork, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke.

The Northman: svelati la dieta e l'allenamento di Alexander Skarsgård per prepararsi alle riprese

Ben lontano dai fast americani il debutto di The Lost City, scatenata commedia con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e con un cameo di Brad Pitt. La pellicola avventurosa debutta con un incasso di 425.000 euro da 318 sale ed è quinta. Qui la nostra recensione di the Lost City.