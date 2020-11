Animali fantastici 3: Mads Mikkelsen in trattative per rimpiazzare Johnny Depp

La star danese Mads Mikkelsen sarebbe entrata nel mirino di Warner Bros per prendere il post di Johnny Depp in Animali fantastici 3 nel ruolo del villain Gellert Grindelwald.

Venezia 2018: Mads Mikkelsen al photocall di At Eternity's Gate

A lanciare la notizia è Deadline che cita fonti vicine allo studio le quali affermano che Mads Mikkelsen sarebbe la prima scelta del regista David Yates e ci sarebbe già stato un primo contatto. L'intenzione di Warner sarebbe quella di procedere il più velocemente possibile col cambio di cast così da proseguire la lavorazione del film, la cui uscita è slittata all'estate 2022. Al momento il resto del cast guidato da Eddie Redmayne e Jude Law è impegnato su set.

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Gellert Grindelwald. A quanto pare neppure la creatrice del franchise J.K. Rowling, prima sostenitrice di Depp, si sarebbe opposta all'allontanamento del divo dalla saga fantasy.

Nonostante Johnny Depp avesse girato una sola scena, sembra che il divo riceverà l'intero cachet per Animali Fantastici 3 che dovrebbe aggirarsi sui dieci milioni di dollari, il suo contratto prevedeva la partecipazione a tutti e cinque i film del franchise.

Mads Mikkelsen è Kaecilius in Doctor Strange: A me gli occhi!

A ottobre Mads Mikkelsen è stato ospite della Festa del Cinema di Roma in veste di protagonista di Un altro giro, film di Thomas Vinterberg. L'attore è noto per aver interpretato Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal e per essere apparso in Doctor Strange nel ruolo di Kaecilius.