Animali Fantastici 3: Johnny Depp rinuncia al ruolo di Grindelwald su richiesta dello studio

Johnny Depp non farà parte del cast di Animali fantastici 3,la saga creata da J.K. Rowling, e la conferma arriva direttamente dal suo account Instagram.

L'attore ha infatti condiviso una lettera rivolta ai fan in cui spiega di aver ricevuto la richiesta di rinunciare alla parte di Grindelwald e di aver rispettato i desideri dei produttori.

L'attore ha scritto online: "Alla luce degli eventi recenti, vorrei fare il seguente breve comunicato. Per prima cosa vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno donato il loro sostegno e lealtà. Sono stato colpito e commosso dai vostri numerosi messaggi di affetto e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni".

Johnny Depp ha poi parlato della saga fantasy spiegando: "La seconda cosa è che voglio sappiate che mi è stato chiesto di rinunciare al mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e dove trovarli dalla Warner Bros e ho rispettato e sono stato d'accordo con quella richiesta".

La star ha quindi proseguito spiegando la situazione: "La sentenza surreale della corte nel Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che voglio fare appello. Rimango determinato nel dimostrare che le insinuazioni fatte contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non verranno definite da questo momento".

Johnny Depp, ovviamente, fa riferimento alla causa legale che ha perso contro The Sun che in un articolo l'aveva definito "picchiatore di mogli". La sentenza a sfavore dell'attore aveva alimentato nuovamente le ipotesi di una sua uscita dalla saga, destinata a un pubblico prevalentemente di ragazzi, ispirata all'universo magico creato da J.K. Rowling e, come confermato dall'attore, i produttori hanno ritenuto controproducente una sua presenza nel cast.