Johnny Depp riceverà il compenso previsto per Animali Fantastici 3, pur avendo girato una sola scena?

Johnny Depp dovrebbe ricevere l'intero compenso previsto per la sua partecipazione ad Animali Fantastici 3 nonostante la Warner Bros lo abbia spinto a dire addio al progetto.

L'attore, alcuni giorni fa, aveva condiviso online un post in cui spiegava che gli era stato chiesto di rinunciare alla parte di Grindelwald.

Secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, Warner Bros dovrà versare il salario di Johnny Depp come se avesse concluso il suo impegno sul set, nonostante avesse girato solo una scena fa quando la produzione era iniziata il 20 settembre a Londra. Il contratto della star del cinema aveva infatti una clausola che prevede il pagamento dell'intera cifra pattuita anche se il lungometraggio non venisse girato o se fosse stato sostituito. La testata sostiene inoltre che non ci fosse alcuna clausola riguardante gli aspetti morali e, non essendo stato licenziato, dovrebbe poter richiedere la cifra che era stata stabilita nella fase degli accordi.

I responsabili del casting dovranno ora trovare un altro interprete per la parte del villain. Il 6 novembre lo studio aveva dichiarato, parlando del sequel che debutterà negli schermi americani il 15 luglio 2022: "Johnny Depp dirà addio al franchise di Animali Fantastici. Lo ringraziamo per il lavoro compiuto fino a questo momento sui film. Animali Fantastici 3 è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald sarà affidato a un altro attore".