Animali fantastici 3: Mads Mikkelsen non ha parlato con Johnny Depp del personaggio di Grindelwald

Mads Mikkelsen spiega di non aver avuto contatti con Johnny Depp riguardo all'interpretazione del villain Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3.

Mads Mikkelsen ha negato di aver parlato con Johnny Depp del ruolo di Grindelwald in Animali fantastici 3. L'attore danese non si sarebbe consultato con l'interprete originale del personaggio dopo le sue dimissioni forzate dal franchise Warner Bros.

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici. Qualche giorno dopo, al suo posto è stato confermato l'ingaggio di Mads Mikkelsen che lo sostituirà in Animali Fantastici 3 nel ruolo del villain Gellert Grindelwald.

Mads Mikkelsen ha anticipato che, col suo arrivo, Animali Fantastici 3 vedrà un Grindelwald diverso, senza fornire ulteriori dettagli. L'attore ha però precisato di non essersi consultato con Johnny Depp sul ruolo. ecco le sue parole a AP Entertainment:

"No, non lo conosco. L'ho incontrato una volta sola. Mi piacerebbe avere il suo numero di telefono, ma sfortunatamente non è questo il caso."

Pur non essendo in contatto con Johnny Depp, Mikkelsen ha espresso la volontà di creare un ponte tra le due versioni di Grindelwald in modo da dare continuità al franchise.

Animali Fantastici 3, attualmente in lavorazione in Inghilterra, dovrebbe arrivare nei cinema il 15 luglio 2022.