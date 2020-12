Animali fantastici 3, Mads Mikkelsen sulla sostituzione di Johnny Depp: "Con me Grindelwald sarà diverso"

Mads Mikkelsen si sbilancia e per la prima volta commenta l'ingaggio al posto di Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3.

Per la prima volta dall'annuncio di Warner Bros., Mads Mikkelsen commenta pubblicamente l'ingaggio al posto di Johnny Depp in Animali fantastici 3 spiegando che, con il suo arrivo, il personaggio di Grindelwald sarà diverso.

Venezia 2018: Mads Mikkelsen al photocall di At Eternity's Gate

Dopo aver nicchiato bollando la notizia come rumor, Mads Mikkelsen ha potuto finalmente ammettere l'ingaggio in Animali Fantastici 3 nel corso di un'intervista con EW sul suo nuovo film, Un altro giro, in corsa per gli Oscar come miglior film straniero per la Danimarca.

"Sarò io e non Johnny, ecco la differenza" ha scherzato Mikkelsen, per poi aggiungere "ci stiamo ancora lavorando su, non sarà facile. Deve esserci un ponte tra ciò che Johnny ha fatto e ciò che io farò. Ma al tempo stesso, devo fare il personaggio mio. Ma dobbiamo trovare nuovi punti di contatto al personaggio precedente in modo che il mio non si discosti troppo da ciò che è stato fatto finora magistralmente."

Riflettendo sulle circostante infauste (per Johnny Depp) che lo hanno portato a ottenere il ruolo di Grindelwald, Mads Mikkelsen aggiunge:

"Si tratta di un lavoro molto interessante, ma è scioccante che l'ho ottenuto dopo quello che è successo, che è incredibilmente triste. Auguro a entrambi il meglio, queste sono circostanze difficili. Spero che entrambi (Depp e l'ex moglie Amber Heard) rimontino in sella al più presto."

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici. Le riprese del terzo capitolo della saga firmata da J.K. Rowkling e diretta da David Yates sono attualmente in corso in Inghilterra. L'uscita del film è fissata per il 14 luglio 2022.