Animali fantastici 3, Mads Mikkelsen: "Avrei voluto farmi consigliare da Johnny Depp"

Animali fantastici 3 sarà diverso dai primi due capitoli della saga firmata da J.K. Rowling visto l'avvicendamento, nel ruolo di Grindelwald, tra Johnny Depp e Mads Mikkelsen. Lo stesso Mikkelsen confessa ora che avrebbe voluto poter discutere del ruolo proprio col collega Johnny Depp.

fb2

Dopo i guai giudiziari di Johnny Depp, Warner Bros. ha fatto pressione sull'attore chiedendone le dimissioni per chiamare al suo posto, nel ruolo del villain Grindelwald, il danese Mads Mikkelsen. In un'intervista al Sunday Times, Mikkelsen ha ammesso che gli sarebbe piaciuto potersi confrontare sul personaggio con il suo interprete originario spiegando:

"Quando mi hanno chiamato, ovviamente lui non era più coinvolto. Non so cosa sia successo nella sua vita privata e non so se sia giusto che abbia perso il lavoro, ma sapevo solo che lo spettacolo doveva andare avanti e mi sarebbe piaciuto poterne parlare con lui se ne avessi avuto la possibilità. Purtroppo quando mi hanno chiamato avevano fretta. Ho adorato la sceneggiatura e così ho detto di sì. E so che molte persone non hanno apprezzato, ma è così che va a finire ogni tanto".

Animali Fantastici, come Johnny Depp ha "creato" il ruolo di Grindelwald per i film

In precedenza, Mads Mikkelsen ha dichiarato che copiare Johnny Depp sarebbe un suicidio artistico. L'attore ribadisce la sua posizione specificando:

"Non volevo copiare quello che aveva fatto Johnny. Penso che sia un attore magistrale. Dovevo trovare qualcosa che fosse decisamente mio, e tuttavia creare un collegamento col passato. Il mio sguardo sarà diverso e anche l'aspetto sarà leggermente diverso, ma dovremo aspettare l'uscita del film l'anno prossimo per scoprirlo".

Animali Fantastici 3 è atteso nei cinema il 15 luglio 2022.