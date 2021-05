Animali fantastici 3, Mads Mikkelsen: "Copiare Johnny Depp sarebbe un suicidio artistico"

Mads Mikkelsen torna a parlare dell'impegno in Animali fantastici 3 ammettendo che imitare la recitazione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald sarebbe un suicidio artistico.

Venezia 2018: Mads Mikkelsen al photocall di At Eternity's Gate

Animali Fantastici 3 è attualmente in lavorazione in Inghilterra. Dopo i guai giudiziari di Johnny Depp, Warner Bros. ha fatto pressione sull'attore chiedendone le dimissioni per chiamare al suo posto, nel ruolo del villain Grindelwald, il danese Mads Mikkelsen. in un'intervista a Collider, Mikkelsen è tornato a commentare l'ingaggio e l'approccio non semplice al nuovo ruolo ammettendo che prendere il posto di Johnny Depp non è esattamente una passeggiata:

"A nessuno interessa che io vada lì e provi a copiare la sua interpretazione, sarebbe un suicidio creativo, soprattutto visto che quanto fatto prima è magistrale. Tutti si aspettano che io trovi una strada diversa. Detto questo, abbiamo bisogno di un ponte tra il vecchio Grindelwald e quello che interpreterò io, quindi dobbiamo creare dei richiami per il pubblico creando, al tempo stesso, qualcosa di nuovo. Qualsiasi altra scelta sarebbe stupida a livello creativo."

Mads Mikkelsen non è estraneo ai grandi franchise, avendo già interpretato il villain del film Marvel Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story. Tuttavia, appare chiaro che l'attore non stia prendendo alla leggera il suo ruolo in Animali fantastici e si dichiara pronto a dare il massimo.

Animali fantastici 3 vedrà il ritorno del premio Oscar Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, quello di Katherine Waterston nei panni di Tina Goldstein, Dan Fogler sarà Jacob Kowalski, Alison Sudol Queenie Goldstein, Ezra Miller tornerà nei panni di Credence, Jude Law sarà Albus Silente e Jessica Williams la Professoressa Eulalie Hicks. Il film sarà diretto ancora una volta da David Yates, da una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves.