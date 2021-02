Animali Fantastici, come Johnny Depp ha "creato" il ruolo di Grindelwald per i film

La saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici e dove trovarli, ci ha riportati nuovamente nel Wizarding World, regalandoci nuovi memorabili personaggi e magiche avventure. Tra gli elementi più di spicco dei film vi è senz'altro il main villain Gellert Grindelwald, e molto lo si deve all'interpretazione e alle scelte creative di Johnny Depp.

Johnny Depp ad un evento

Come si leggeva in una vecchia intervista del cast e della produzione con Entertainment Weekly!, infatti, alcuni dettagli del look di Grindelwald e dei suoi modi di fare sono da attribuire personalmente al suo interprete.

"Quando Johnny sferra una raffica di incantesimi in una delle scene più d'effetto del film, sembra un direttore d'orchestra che guida i musicisti nella performance di una sinfonia... Ciò che sta creando però non è musica, ma impetuoso caos e morte" osservava Yates, notando come quelle movenze fossero state improvvisate dall'attore.

Ma anche il temibile sguardo di Grindelwald è da ricollocare a un'idea di Depp: "Avevo un'immagine nella mia testa di questo tipo. E la cosa bella del lavorare con J.K. Rowling e David Yates è che mi hanno dato notevole fiducia. J.K. e io abbiamo avuto diverse conversazioni in cui le esponevo le mie idee, e lei mi ha detto semplicemente 'Non vedo l'ora di scoprire cosa farai con il personaggio'" affermava l'attore.

"E così ho fatto una scelta sì estetica, ma che ne rispecchiasse la personalità" continua, in riferimento agli occhi "Ho sempre visto Grindelwald come più di uno, se capite cosa intendo. Mi sembrava quasi come se fosse in realtà due persone. Come se ci fossero dei gemelli che condividevano lo stesso corpo. Per questo uno sguardo del genere avrebbe potuto rispecchiare i suoi diversi lati. Come se ci fosse un cervello per ogni occhio, un gemello albino, e lui è un po' nel mezzo".

In Animali Fantastici 3, data l'assenza di Johnny Depp, toccherà a Mads Mikkelsen infondere una nuova ma coerente personalità all'antagonista della saga, e siamo davvero cuoriosi di scoprire come procederà.