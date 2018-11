Animali Fantastici 2: per Ezra Miller un altro look esagerato alla premiere di Londra

Marica Lancellotti

Ezra Miller l'ha fatto ancora! Durante la première londinese di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, l'interprete di Credence ha sorpreso di nuovo tutti presentandosi sul red carpet completamente vestito di bianco. Fin qui niente di strano, se non fosse che la casacca di piume abbinata ai pantaloni palazzo ha ricordato a tantissimi Edvige, la civetta di Harry Potter. L'effetto cosplay del total look firmato Givenchy è stato enfatizzato dai glitter argentati su viso e capelli, e dall'anello a forma di gufo in bella mostra.

Non è finita qui: Ezra Miller ha mostrato fieramente ai fotografi il palmo delle mani, su cui, come ulteriore omaggio al mondo creato da J.K. Rowling, era riportato il più mortale degli incantesimi, l' Avada Kedavra, la più potente tra le Maledizioni Senza Perdono.

Questa volta, però, le stravaganze del giovane attore non sono riuscite a rubare completamente la scena: sul red carpet di Londra era presente anche Johnny Depp in una delle sue sempre più rare uscite pubbliche.

Leggi anche: Animali fantastici 3 presto a Roma? Jude Law: "Il wizarding world italiano sarebbe fantastico!"

Il secondo capitolo della saga - del quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald - ha riportato in scena molti volti ormai noti tra i fan di Harry Potter, da Eddie Redmayne a Katherine Waterston. Nuovi arrivi sono Jude Law nei panni di Albus Silente, Johnny Depp, intravisto nel finale del primo film nel ruolo del malefico Grindelwald, Zoë Kravitz, Callum Turner, Brontis Jodorowsky e Claudia Kim.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è in uscita oggi nelle sale italiane.