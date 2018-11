Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Johnny Depp alla premiere di Londra (FOTO)

La notizia, stavolta, è che Johnny Depp era presente alla premiere di Londra di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Finora il divo aveva schivato tutti gli impegni promozionali legati al film in uscita, ad esclusione della spettacolare partecipazione di Johnny Depp al San Diego Comic-Con nei panni di Grindelwald.

A rubare la scena a Leicester Square, però, non è stato l'eccentrico outfit di Ezra Miller, ma proprio la presenza di Johnny Depp che si è presentato sul red carpet in abito nero, elegantissimo, in forma perfetta.

In una recente intervista Johnny Depp ha affrontato il tema spinoso delle critiche da parte dei fan alla produzione di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald dopo la sua riconferma nel ruolo di Grindelwald: "Voglio essere onesto, stavo male all'idea di aver provocato questi danni a J.K. Rowling e stavo male all'idea che lei dovesse intervenire pubblicamente in mia difesa. Ma alla fine resta il fatto che sono stato accusato ingiustamente, e questo è il motivo per cui ho denunciato il Sun per diffamazione per aver riportato accuse false. J.K. ha visto le prove e sa che le accuse contro di me sono false, questo è il motivo per cui mi ha sostenuto pubblicamente. Non l'avrebbe fatto se non avesse saputo la verità".

Leggi anche: Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Lego svela come è fuggito il mago di Johnny Depp

L'attore ha, inoltre, svelato la molla che lo ha spinto ad accettare di calarsi nei panni del mago Gellert Grindelwald: "Ho trovato il personaggio affascinante e complesso. La mia reazione istintiva è stata paragonarlo a una versione umana di Finnegans Wake, il romanzo di James Joyce inizia e finisce nel mezzo di una frase. Entri in medias res e vieni sbalzato in una corsa confusa".

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è in uscita nei cinema italiani oggi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!