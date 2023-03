Animali fantastici: I crimini di Grindelwald stasera 25 marzo su Italia 1: trama e cast del film

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è il film proposto da Italia 1 stasera 25 marzo in prima serata. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling. La scrittrice è anche sceneggiatrice del lungometraggio. Trama, trailer e cast del film.

Trama di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Siamo a New York nel 1927. Dopo pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald, come da minaccia, il Mago Oscuro riesce a sfuggire. Grindelwald ha piani estremi e si dirige a radunare i suoi seguaci, soprattutto color che son scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l'Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente.

Il teaser trailer di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Leggi la nostra recensione del film.

