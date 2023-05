Gli Anelli del Potere 2: l'arrivo di nuovi villain renderà la serie 'più spaventosa'

La seconda stagione de Il signore degli anelli: Gli Anelli del Potere, serie TV ambientata nel vasto mondo di Tolkien, avrà un cambio di tono radicale per via della presenza di Sauron e dei suoi alleati.

Nonostante le critiche attorno alla prima stagione, Prime Video prosegue orgogliosa la lavorazione de Il signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Al momento la serie non è stata intaccata dallo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto e le riprese continueranno senza la presenza sul set degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, produttori esecutivi dello show. A fornire nuove indicazioni sul cambio di tono radicale della seconda stagione ci ha pensato la produttrice esecutiva Lindsey Weber, che anticipa una seconda stagione più spaventosa.

"La stagione 2 sarà totalmente differente perché il villain principale si è ormai rivelato e metterà in atto il suo piano. Per certi versi penso che sarà più dark, più intensa e anche più spaventosa della prima" ha dichiarato ai microfoni di Deadline.

Gli Anelli del Potere: le foto dal set della Stagione 2 spoilerano un (atteso) ritorno

Le sue affermazioni sono in linea con quanto mostrato nei momenti finali della prima stagione: lo Straniero si è rivelato essere Sauron, come in molti avevano pronosticato sin dall'inizio, pronto a seminare il caos a Mordor. La stagione 2 potrebbe portare in scena nuovi villain tra cui Khamûl l'Esterling, potente Re che verrà poi trasformato in Nazgûl servendo Sauron durante la Seconda Era.

Gli Anelli del Potere ha diviso il pubblico

A quanto pare soltanto il 37% degli spettatori americani sarebbe riuscito a portare a termine la visione della prima stagione de Gli Anelli del Potere, composta da 8 episodi. La percentuale non è stata condivisa da Amazon, ma rivelata a Hollywood Reporter da fonti anonime interne alla compagnia. A marzo dello scorso anno, la piattaforma aveva dichiarato come la serie fosse stata vista da oltre 100 milioni di persone, rappresentando un record assoluto di ascolti.