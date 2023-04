Gli Anelli del Potere: soltanto il 37% degli spettatori americani è riuscito ad arrivare alla fine

Amazon aveva considerato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere come una delle serie di maggior successo per la piattaforma, ma un recente report sembrerebbe smentire questa tesi.

L'universo Tolkieniano de Il Signore degli Anelli è arrivato sul piccolo schermo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie targata Prime Video che ha diviso la fanbase di un'opera considerati da molti come la più celebre di sempre. Un recente report condiviso da The Hollywood Reporter ha messo in discussione le dichiarazioni di Amazon sul successo della serie.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Halbrand

A quanto pare soltanto il 37% degli spettatori americani sarebbe riuscito a portare a termine la visione della prima stagione, composta da 8 episodi. La percentuale non è stata condivisa da Amazon, ma rivelata a Hollywood Reporter da fonti anonime interne alla compagnia. A marzo dello scorso anno, la piattaforma aveva dichiarato come la serie fosse stata vista da oltre 100 milioni di persone, rappresentando un record assoluto di ascolti.

Il Signore degli Anelli: il nuovo franchise Warner "affosserà" Gli Anelli del Potere? La risposta di Amazon

I numeri sembrano essere migliori per gli spettatori oltre oceano: il 45% ha completato la visione della prima stagione. Nonostante le critiche, Amazon ha già rinnovato lo show per una seconda stagione. Secondo lo showrunner Patrick McKay i nuovi episodi della serie saranno "più imponenti e migliori sotto ogni punto di vista e ordine di grandezza".

La produttrice Lindsey Weber ha rincarato la dose spiegando che la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere conterrà "molti grandi momenti che originariamente dovevano essere inclusi nella prima stagione, ma che abbiamo rinviato perché abbiamo pensato 'Oh, è troppo grande in questo momento per farlo'. Così abbiamo deciso di conservarli per il futuro. Penso che sia davvero eccitante esplorarli e avere lo spazio per farlo nel modo in cui volevamo davvero".