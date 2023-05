Gli Anelli del Potere 2 si gira senza senza autori sul set, i commenti al veleno: "Potrebbe migliorare"

Le riprese de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 non verranno interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Come annunciato ieri, la serie Prime Video verrà girata senza la presenza sul set degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, produttori esecutivi dello show. E i fan si dividono, commentando malignamente che senza la presenza dei loro autori la serie potrebbe perfino migliorare.

Gli Anelli del Potere: le foto dal set della Stagione 2 spoilerano un (atteso) ritorno

Non tutti hanno amato la serie tratta da Il signore degli anelli

L'accoglienza della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata controversa. Solo il 37% degli spettatori americani è riuscito ad arrivare alla fine della stagione e in molti non hanno apprezzato i cambiamenti introdotti al prequel delle vicende narrate da J.R.R. Tolkien nei suoi romanzi.

Adesso che mancano 19 giorni alla fine delle riprese della seconda stagione, Variety conferma che, come da regolamento della WGA, a Payne, McKay e a qualsiasi altro sceneggiatore è vietato intervenire con modifiche alla scrittura durante la produzione dello show e non è neppure permesso il coinvolgimento nelle decisioni creative sul set. Invece, i produttori esecutivi dello show, tra cui Lindsey Weber, i registi Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper e la troupe stanno supervisionando la produzione delle riprese nel Regno Unito. Ma su Twitter c'è chi maligna che, senza sceneggiatori, la serie potrebbe migliorare.

Una fonte ha rivelato a Variety che la produzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 ha coinvolto diverse unità, comprese le riprese notturne, per tutta la stagione, riflettendo l'ambizione dello show che è una delle serie più costose di sempre. I produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay avevano anche collaborato meticolosamente con il team di produzione in anticipo per garantire che la loro possibile assenza a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso avrebbe avuto un impatto minimo sulla qualità della serie.