And Just Like That...: la reazione di Kim Cattrall ai commenti dei fan sull'assenza di Samantha

Kim Cattrall ha letto e apprezzato i tweet dei fan che commentavano l'assenza della sua Samantha Jones in And Just Like That..., ecco le sue reazioni.

L'assenza di Samantha Jones nel primo episodio del revival di Sex and the City, And just like that..., non è certo passata inosservata. La sua interprete, Kim Cattrall, è intervenuta con reazioni ai commenti dei fan su Twitter.

Kim Cattrall laureanda modello

L'apertura di And Just Like That... spiega l'assenza di Samantha, giustificandola con una motivazione narrativa creata dagli sceneggiatori. I fa non si sono risparmiati nei commenti su Twitter, commenti che sono stati letti da Kim Cattrall, come testimoniano i like messi dall'attrice.

"@KimCattrall sono un grande fan. Con un reboot di #SATC al via, continuano a parlare di te. Ti ammiro per aver fatto la scelta più giusta per te. Non sei obbligata a fare nulla che non vuoi fare o che non ti renderà felice. " scrive @getmebadges, ricevendo un like dall'attrice.

Kim Cattrall ha messo mi piace anche a un tweet della pubblicista Emily Shapiro, che ha elencato alcune "notizie sulla cultura pop" che l'avevano colpita inclusa "Kim Cattrall assente dal reboot di Sex and the City".

"Kim Cattrall non è tornata in SATC perché la sua carriera di scatter sta finalmente decollando", si legge in un terzo tweet apprezzato dall'attrice.

Come rivela la recensione della premiere di And Just Like That..., la posizione di Samantha viene rivelata nella prima scena, in cui Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) incontrano Bitsy von Muffling (Julie Halston), che pone la domanda fatidica. "Non è più con noi", risponde Charlotte, prima che Miranda chiarisca "non è morta" prendendo in giro i fan che temevano il peggio per il personaggio. "È a Londra", spiega infine Carrie.

Gli episodi di And Just Like That... sono disponibili su Sky e NOW.