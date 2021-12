And Just Like That...: la premiere del revival di Sex and the City rivela dove si trova Samantha

La premiere di And Just Like That..., revival di Sex and the City disponibile su Sky e NOW, ha fatto finalmente chiarezza sui motivi dell'assenza di Samantha.

In attesa dell'arrivo di And Just Like That..., i fan hanno speculato per settimane sul come gli sceneggiatori avrebbero giustificato l'assenza di Samantha, personaggio chiave di Sex and the City interpretato da Kim Cattrall. Mentre la Cattrall, in cattivi rapporti col resto del cast, ha rifiutato di partecipare al revival, i fan si sono chiesti se nella fiction Samantha sarebbe morta o se i produttori avrebbero trovato un'altra soluzione.

Attenzione. Se volete evitare spoiler sulla premiere di And Just Like That... non proseguite nella lettura di questa news

And Just Like That... - Sarah Jessica Parker in una scena

Ci ha pensato la premiere di And Just Like That... a soddisfare la curiosità dei fan. Dopo la visione apprendiamo che Samantha Jones è viva e vegeta e ha lasciato New York per trasferirsi a Londra dopo che i rapporti con Carrie (Sarah Jessica Parker) si sono deteriorati irrimediabilmente.

Come rivela la recensione della premiere di And Just Like That..., la posizione di Samantha viene rivelata nella prima scena, in cui Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) incontrano Bitsy von Muffling (Julie Halston), che pone la domanda fatidica. "Non è più con noi", risponde Charlotte, prima che Miranda chiarisca "non è morta" prendendo in giro i fan che temevano il peggio per il personaggio. "È a Londra", spiega infine Carrie.

And Just Like That... - una foto di scena

In una scena successiva, Carrie e Miranda discutono in modo più dettagliato della questione Samantha. "Le ho detto che a causa di quello che è il business dei libri ora, non aveva senso per me tenerla come pubblicista", rivela Carrie, la cui rubrica sul sesso le ha fruttato una carriera di successo come autrice nel corso della serie originale e dei film successivi. "Ha detto bene, e poi mi ha licenziata come amica."

"Non ti ha licenziata", ribatte Miranda. "Conosci Samantha, il suo orgoglio è stato ferito." Poi confessa a Carrie che anche lei e Charlotte hanno provato a mettersi in contatto, ma la rottura di Samantha con Carrie l'ha spinta a un taglio netto con tutte loro dopo essersi trasferita in Inghilterra. "Ho sempre pensato che noi quattro saremmo rimaste amiche per sempre", conclude Carrie.

Sex and the City: Kim Cattrall e la sua reazione "silenziosa" su Twitter al revival senza di lei

Anche i fan della serie lo hanno fatto, e questa convinzione ha reso la posizione di Samantha - alla luce della decisione di Kim Cattrall di non apparire nel revival - una delle principali preoccupazioni tra gli spettatori. Lo showrunner e produttore esecutivo (e regista dei primi due episodi) Michael Patrick King ha confermato poco prima della premiere che lui e il team creativo hanno scelto di non uccidere Samantha, magari per lasciare spazio a un suo ipotetico, ma assai improbabile rientro.