Sarah Jessica Parker: "Carrie Bradshaw potrebbe fare ritorno dopo la fine di And Just Like That"

Carrie Bradshaw tornerà in futuro? Nonostante la fine di And Just Like That, serie sequel di Sex and the City, Sarah Jessica Parker ha annunciato di non essere del tutto certa della fine della storia del suo personaggio.

Lo showrunner Michael Patrick King ha deciso di chiudere definitivamente il revival di Sex and the City ma Parker non è così sicura che per Carrie Bradshaw sullo schermo sia la fine.

Il futuro di Carrie Bradshaw secondo Sarah Jessica Parker

"Penso che sia per rispetto di questa esperienza professionale davvero unica che devi considerare cosa vuoi fare, se lo hai già fatto" ha dichiarato Sarah Jessica Parker a CBS Mornings "E a volte è meglio allontanarsi con grazia quando le cose sembrano davvero giuste ed energiche, piuttosto che spremere ed approfittarsi della generosità e dell'ospitalità delle persone".

Sarah Jessica Parker e John Corbett in And Just Like That

Tuttavia, Sarah Jessica Parker non è sicura che sia davvero la fine: "Non sono certa di capire cosa significhi quella decisione, perché potrei semplicemente essere in pausa".

La fine di And Just Like That annunciata da Michael Patrick King

Nel mese di luglio, lo showrunner aveva informato il cast del finale, in due parti, della serie tv iniziata nel 2021. Sarah Jessica Parker ha interpretato la fashion columnist anche nella serie originale, in onda dal 1998 al 2004.

Michael Patrick King ha dichiarato: "E proprio così... la narrazione continua dell'universo di Sex and the City giunge al termine. Mentre scrivevo l'ultimo episodio di And Just Like That... stagione 3, mi è stato chiaro che questo poteva essere un luogo meraviglioso in cui fermarsi".

Sex and the City è diventata un vero e proprio fenomeno di culto tra gli anni '90 e gli anni '00, con Sarah Jessica Parker nel ruolo di Carrie Bradshaw, Kim Cattrall nel ruolo di Samantha Jones, Cynthia Nixon nel ruolo di Miranda Hobbes e Kristin Davis nel ruolo di Charlotte York.