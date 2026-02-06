And Just Like That, Chris Noth si sente fortunato per essere fuori dalla serie: "Felice che Mr. Big sia morto"

Chris Noth ha rilasciato un commento al Daily Mail sulla sua burrascosa uscita di scena da And Just Like That, la serie sequel revival di Sex and the City. Quando gli è stato chiesto come si fosse sentito a lasciare la serie sequel dopo la morte del suo personaggio.

L'attore è stato estromesso dal famoso show in seguito alle accuse di abusi sessuali che gli sono state avanzate da quattro donne e nei mesi scorsi ha affrontato, non senza polemiche, anche lo scottante argomento della fine della sua amicizia con Sarah Jessica Parker.

L'uscita di scena di Mr. Big e il rapporto con i colleghi di Sex and the City

Chris Noth ha confessato di essere felice della dipartita di Mr. Big, quando ha risposto alla domanda su come si sentisse per l'epilogo riservato al suo personaggio: "Molto bene. Penso di essere stato molto fortunato". La star ha svelato anche i suoi rapporti con alcuni membri del cast: "Io e John Corbett [Aidan Shaw nella serie] siamo molto amici. Sta andando alla grande".

Sarah Jessica Parker e Chris Noth in una scena di Sex and the City

Noth ha anche raccontato l'ultima volta che ha avuto contatti con Kim Cattrall: "Vive a Londra, credo. Le ho fatto gli auguri di compleanno qualche mese fa, tutto qui". Le frecciate dell'attore nei confronti di And Just Like That arrivano in seguito alle critiche pubbliche rivolte alla sua storica partner nella serie, Sarah Jessica Parker, con la quale ha chiuso l'amicizia dopo le accuse di aggressione sessuale nei suoi confronti.

L'attacco di Chris Noth alle star di Sex and the City

Poco tempo fa, l'attore, famoso anche per il suo ruolo nella serie procedural Law & Order, ha criticato il comunicato congiunto pubblicato dalle star della serie quando emersero le accuse nei confronti: "La dichiarazione che hanno diffuso, che in realtà non era altro che gestione del brand, non lo so, è stata triste, deludente, sorprendente".

Chris Noth concluse: "Avrebbero dovuto chiamarmi e sentire la mia versione. Mi conosci da molti anni e abbiamo lavorato [insieme] per molti anni. E questo non è successo".