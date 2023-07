And Just Like That 2: Kim Cattrall svela la condizione che ha posto per apparire nel cameo

Il ritorno di Kim Cattrall nel ruolo di Samantha Jones in And Just Like That è super atteso dai fan e l'attrice racconta cosa l'ha convinta.

Se c'è una cosa che tiene con il fiato sospeso i fan di Sex And The City è il ritorno di Kim Cattrall nello spin off della serie, And Just Like That. La grande assente dello show di HBO Max, Samantha Jones, tornerà in un cameo in questa seconda stagione, ora in onda, e l'attrice ha svelato cos'è che l'ha spinta a indossare di nuovo i panni della donna più irriverente, emancipata e disinibita del piccolo schermo.

And Just Like That 2: Kim Cattrall ritornerà nella serie nel ruolo di Samantha

Intervistata durante il programma della ABC The View, ha spiegato di aver ricevuto l'invito a partecipare alla seconda stagione di And Just Like That... direttamente dal capo di HBO Max, ma di aver accettato a una specifica condizione. "Lasciatemi essere creativa - ha detto la Cattrall - e una di queste cose è stata quella di far tornare Pat Field, perché ho pensato che se devo tornare lo devo fare con lo stile di Samantha, dovevo insistere e alla fine l'abbiamo fatto".

In effetti i look di Samantha Jones sono sempre stati inimitabili, con quel misto di sensualità e classe che ha reso il personaggio iconico. Il merito è tutto di Pat Field, che è stata la costumista di Sex and the City e che attualmente sta lavorando con l'attrice nella serie Netflix Glamorous.

Glamorous: il trailer della serie con Kim Cattrall svela le prime anticipazioni sulla storia e sui personaggi

È stato confermato che il cameo di Kim Cattrall nella serie sarà di una sola scena e che l'attrice non interagirà con le altre tre protagoniste. Se Sarah Jessica Parker ha recentemente affermato che il ritorno di Samantha è stato insieme "nostalgico" e "gioioso", la diretta interessata ha aggiunto qualcosa in più. "Siamo stati molto attenti ai modi in cui abbiamo affrontato i personaggi che non c'erano più, ai modi in cui abbiamo invitato gli attori a tornare ed è stato davvero divertente ed eccitante, certamente nostalgico ma penso che più di questo sia stata una grande gioia".

And Just Like That 2, Kim Cattrall non incontra nessuna del cast nel suo cameo

L'attesa si fa ogni giorno più insostenibile per i fan della serie e la curiosità è alle stelle!