And Just Like That 2, Kim Cattrall non incontra nessuna del cast nel suo cameo

La notizia del ritorno di Kim Cattrall nei panni di Samantha per un cameo nella seconda stagione di And Just Like That... ha colto un po' tutti di sorpresa, ma nonostante non abbia incontrato nessuno sul set, per l'attore Evan Handler si è trattato di un grande ritorno.

"Penso che sia fantastico. Lo penso davvero", ha detto Handler a People a proposito del ritorno della Cattrall. E ha continuato: "A quanto pare, [il suo cameo] è stato girato in un garage da qualche parte senza alcun contatto con nessuno, quindi l'unico posto in cui dovrò accoglierla è il mio salotto quando andrà in onda in televisione".

Il ritorno della Cattrall nella serie è stato pensato per dare una chiusura ai fan del franchise. Tuttavia, la porta è stata apparentemente lasciata aperta per il ritorno della Cattrall, qualora lo desiderasse, nel caso in cui lo show venga rinnovato per una terza stagione.

Handler ha anche sottolineato di aver scoperto il cameo della Cattrall nello stesso modo in cui lo hanno scoperto tutti.

La Cattrall ha interpretato Samantha in tutte le sei stagioni della serie HBO Sex and the City e nei due film. La sua ultima apparizione è stata in Sex and the City 2. Durante la prima stagione di And Just Like That..., Samantha è stata citata ma non è mai comparsa in scena.

L'assenza di Samantha nello show è spiegata dal fatto che il suo personaggio ha avuto un diverbio con la Carrie Bradshaw di Sarah Jessica Parker. I due personaggi si sono persi di vista e si vedono comunicare solo tramite messaggi di testo.

La seconda stagione di And Just Like That... inizierà a essere trasmessa in streaming il 22 giugno su Max.