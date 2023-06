Glamorous: il trailer della serie con Kim Cattrall svela le prime anticipazioni sulla storia e sui personaggi

Glamorous è la nuova serie Netflix che può contare della presenza nel cast di Kim Cattrall e ora il trailer rivela le prime anticipazioni sulla trama.

Nel filmato si vede quello che accade quando un giovane queer riesce a essere assunto nell'azienda cosmetica di Madolyn Addison, che sta vivendo un periodo di crisi. Il suo arrivo potrebbe però cambiare le sorti dell'attività.

La trama della serie

La prima stagione di Glamorous è composta da dieci episodi e racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny), un giovane queer che ottiene un lavoro per la leggendaria CEO Madolyn Addison (Kim Cattrall).

La linea di cosmetici della donna, Glamorous Cosmetics, è in crisi e l'imprenditrice è convinta che qualcuno la stia sabotando, decidendo quindi di assumere Marco per indagare, scoprendo quello che accade alle sue spalle, quello che le viene nascosto o rubato. In cambio insegnerà a Marco tutto quello che sa sul lavoro, anche se non tutto, come nella vita, è glitter e glamour. Marco scoprirà inoltre chi è veramente e cosa vuol dire essere queer.

Sex and the City, Kim Cattrall commenta il suo ritorno: "I problemi e le liti? Li ho superati"

Il cast delle puntate

Nel cast della serie, creata da Jordon Nardino, ci sono anche Zane Phillips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris e Graham Parkhurst.

Tra le guest star spazio poi a Serena Tea, Adrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Diana Maria Riva, Joel Kim Booster, Lisa Gilroy, Mark Deklin, Matt Rogers, Monét X Change, Nicole Power e Ricardo Chavira.