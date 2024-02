Sex And The City: Bradley Cooper ricorda il periodo 'terrificante' sul set dopo la sua bugia al provino

Bradley Cooper ha raccontato di quando, all'inizio della sua carriera, ha raggiunto il successo interpretando l'interesse amoroso di Carrie Bradshaw in un episodio di Sex and the City.

Durante un'intervista in occasione del Santa Barbara International Film Festival, Bradley Cooper, il cui biopioc Maestro ha ricevuto sette nomination all'Oscar, ha ricordato la sua breve partecipazione a una serie di successo della HBO nel 1999. Si tratta di Sex and the City, iconico show in cui l'attore ha interpretando l'interesse amoroso di Carrie Bradshaw, Jake, nell'episodio "Single è bello?" della seconda stagione.

In particolare, l'attore ha ricordato i suoi timori iniziali, poiché durante il provino aveva mentito sul fatto di saper guidare un'auto sportiva. "Ricordo che quando mi chiamarono per partecipare ero terrorizzato. 'Cosa vuol dire, che dovrò farlo davvero?'. Non sapevo guidare con il cambio manuale, quindi mi hanno mandato alla Models Driving School ed ero terrorizzato. Ho fatto comunque un pasticcio, quindi hanno fatto guidare l'auto a qualcun altro e io ho dovuto far finta che ci fossimo fermati", ha detto Cooper.

Tra le altre celebri guest star di Sex and the City figurano Elizabeth Banks, Justin Theroux, Vince Vaughn e Matthew McConaughey.

Gli ultimi lavori

Cooper ha ottenuto il premio Outstanding Performer of the Year Award al Film Festival per il suo lavoro in Maestro. Agli Oscar il biopic ha ottenuto le nomination per il miglior film e la miglior fotografia, ma non per la miglior regia. L'attore reciterà in Bullit, il prossimo film diretto da Steven Spielberg. Inoltre Cooper tornerà al fianco di Christian Bale in Best of Enemies.