Sex and the City: l'iconica serie diventerà un dating show

L'iconica serie Sex and the City, andata in onda dal 1998 al 2004, tornerà presto ma sotto forma di dating show.

Sex and the City diventerà un dating show che si baserà anch'esso sull'omonimo libro dell'autrice Candace Bushnell che ha ispirato l'iconica serie andata in onda dal 1998 al 2004. Secondo quanto riportato da Variety lo show - attualmente in fase di sviluppo presso Bunim/Murray Productions - si intitolerà Is There Still Sex in The City e seguirà le vicende di quattro amiche cinquantenni in cerca di un nuovo amore.

"Le quattro amiche abbandoneranno la città per andare a vivere in una residenza in campagna dove potranno scegliere tra un gruppo di uomini una potenziale anima gemella in ogni episodio. Potranno scegliere e flirtare con toy boy, uomini anziani e ricchi o con l'uomo dei loro sogni. Ma alla fine chi riuscirà a conquistare davvero i loro cuori?", si legge nella descrizione dello show.

La scelta delle protagoniste

Bushnell ha spiegato la scelta di selezionare delle protagonisti cinquantenni: "Le donne ultra cinquantenni sono il nuovo gruppo demografico più importante nel mondo del dating, e lo so bene visto che anche io faccio parte di questa categoria di donne. Nel corso dei decenni ho frequentato uomini di tutte le fasce di età e sono così emozionata di poter lavorare a uno show che unisce la mia passione per le relazioni la possibilità di aiutare altre donne come me a trovare l'amore". Intanto è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione And Just Like That..., sequel di Sex and the City.