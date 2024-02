Festa dei Single: 5 serie tv che hanno celebrato l'essere single

Febbraio è storicamente il "mese degli innamorati" poiché a metà, il 14, arriva San Valentino, santo patrono degli amanti. Il giorno successivo però, il 15 febbraio, un po' per gioco un po' per diletto, si celebra l'anti-festività a tema, ovvero San Faustino, santo patrono dei single. C'è tuttora nella nostra società questa credenza che essere single significhi sentirsi necessariamente soli, che non possa essere una scelta e viene ancora visto quasi come un taboo. Si viene guardati con sospetto e perplessità se si va al cinema da soli o a fare aperitivo senza compagnia, anche nelle società che propongono il celeberrimo grazie all'audiovisivo "bancone del bar" dove nei film e nei serial si beve da soli, al contrario che da noi dove la conformazione dei locali non lo prevede. Proprio gli anglosassoni sono però riusciti a celebrare la "condizione" senza inutile vergogna e quindi approfittiamo dell'occasione per consigliarvi 5 serie tv che hanno celebrato l'essere single, ognuna a modo proprio.

1. Sex and the City (1998 - 2004)

Sex and the City: una scena con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon

Non possiamo che iniziare a celebrare il Giorno dei Single da Sex and the City, capostipite del genere sex comedy al femminile creato da Darren Starr. Un eredità che ci portiamo dietro ancora oggi, quando sui nostri schermi è arrivato il sequel della maturità e dell'età di coppia And Just Like That.... All'epoca però Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall) erano le quattro amiche che hanno rivoluzionato la tv parlando apertamente di sesso e femminilità, rivendicando il loro essere quarantenni single alla ricerca dell'amore. Quest'ultimo però non diviene l'obiettivo di ricerca spasmodica, ma al centro viene messo lo sperimentare e giocare con la propria femminilità e sessualità, confrontandosi con le persone di cui si fida di più al mondo, tra un cosmopolitan e un giro di shopping alla moda. Dal fenomeno sono nate tante serie che hanno provato a imitarne la formula e celebrare la vita da single, come Lipstick Jungle, Run The World e Harlem. Disponibile su Paramount+.

2. New Girl (2011 - 2018)

New Girl: il cast in una foto promozionale

Cosa c'è di più single per una persona che andare a vivere con persone dell'altro sesso per provare a se stessi che non ci devono essere coinvolgimenti sentimentali? È quello che capita a Jess (l'adorabile Zooey Deschanel), rimasta improvvisamente single e determinata a cercare nell'amicizia e nella convivenza la risposta alle sue pene d'amore, dalla penna di Elizabeth Meriwether. Tra quei coinquilini improvvisati potrebbe inaspettatamente trovarlo, ma intanto l'importante è darsi da fare e godersi la vita libera da qualsiasi legame, obbligo o impegno di sorta. Proprio come dice la New Girl del titolo. Disponibile su Disney+.

3. Crazy Ex-Girlfriend (2015 - 2019)

Crazy Ex-Girlfriend: il poster della nuova stagione

Qui siamo ai livelli di tossicità single e stalkeraggio. Co-creata e interpretata da Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend ha come protagonista Rebecca Bunch, giovane avvocato di successo con doppia laurea a laurea ad Harvard e Yale che lavora in un importante studio legale di New York. La giovane donna lascia improvvisamente tutto dopo aver re-incontrato Josh, la sua vecchia fiamma adolescenziale al campo per ragazzini obesi. Decide così di seguirlo nella sua cittadina natale, West Covina, in California, sull'altra costa degli Stati Uniti, pensando di poter trovare la felicità. La protagonista dovrà semplicemente imparare a stare bene con se stessa prima di poter stare con gli altri. Un insegnamento prezioso sull'essere single consapevolmente e in modo sano. Disponibile su Netflix.

4. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 - 2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Ellie Kemper è l'indistruttibile Kimmy

In Unbreakable Kimmy Schmidt, prima serie di Tina Fey e Robert Carlock post-30 Rock e per lo streaming, la singletudine viene affrontata dalla protagonista come una nuova avventura e una prima volta perché effettivamente lo è, come qualsiasi altra azione da compiere nel mondo di oggi. Questo perché il personaggio titolare (una frizzante ed ingenua Ellie Kemper) viene salvata da una setta apocalittica in Indiana e torna al mondo civilizzato dopo ben 15 anni e quasi trentenne nella metropoli per antonomasia, ovvero New York. Riprendersi la vita da adulta non sarà semplice ma ancora più difficile sarà affrontare i sentimenti e le pulsioni sessuali come una "povera creatura" pronta a scoprire tutto di sé e del mondo che la circonda.

5. Dead to Me (2019 - 2022)

Dead To Me - Amiche per la morte: Christina Applegate e Linda Cardellini durante una scena

Rimaniamo su Netflix per l'ultimo consiglio a tema Festa dei Single e per un'altra serie originale nonché un'altra variazione sul tema. Stiamo parlando di Dead to Me - Amiche per la morte e dell'amicizia speciale che si crea tra due donne rimaste single dopo un (doppio) evento traumatico. Christina Applegate e Linda Cardellini sono l'irascibile vedova Jennifer Harding e l'eccentrica badante in una casa di riposo Judy Hale che si incontrando ad un gruppo di supporto e diventano amiche, confermando come gli opposti si attraggano in qualsiasi tipo di rapporto. Le due fino alla fine continueranno a fare affidamento l'una sull'altra piuttosto che sugli uomini della propria vita. Le relazioni passano, gli amici restano.