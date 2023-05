And Just Like That 2: Kim Cattrall ritornerà nella serie con il ruolo di Samantha

Kim Cattrall, una delle protagoniste di Sex and the City, riprenderà il ruolo di Samantha Jones in occasione di un episodio della stagione 2 di And Just Like That.

La protagonista di Sex and the City non aveva voluto essere coinvolta nei precedenti episodi della serie revival dopo la sua partecipazione allo show originale e ai due film.

Il ritorno di una delle protagoniste

Secondo le fonti di Deadline, Kim Cattrall apparirà con un piccolo cameo nel ruolo di Samantha Jones in occasione dell'episodio finale della seconda stagione di And Just Like That..., che prenderà il via il 22 giugno su HBO Max e il 23 giugno, in esclusiva italiana, su Sky e in streaming su NOW.

Nel capitolo precedente della storia si era spiegato che il personaggio si era trasferito a Londra e il suo rapporto con Carrie era andato in crisi dopo alcune incomprensioni. Dopo la morte di Mr. Big, tuttavia, le due amiche avevano ripreso i rapporti e si erano poi ritrovate a Parigi.

Il ritorno del mondo di Sex and the City

La serie And Just Like That... proseguirà la storia iniziata con Sex and the City.

Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

I produttori esecutivi della serie sono Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Fra gli sceneggiatori, oltre a Michael Patrick King, anche Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky.

Fra i registi della nuova stagione di And Just Like That... abbiamo lo stesso King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg. Ricordiamo inoltre che la serie originale prodotta da HBO, chiamata Sex and the City, è stata creata da Darren Star traendo ispirazione dal romanzo "Sex and the City" di Candace Bushnell.