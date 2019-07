Alita: Rosa Salazar incita i fan a dimostrare a Disney che vogliono il sequel: "Comprate quei Blu-ray!"

La star di Alita, Rosa Salazar, ha incitato i fan del film a comprare i blu-ray per dimostrare che vogliono il sequel.

Alita - Angelo della battaglia: Rosa Salazar durante una scena del film

Alita - Angelo della battaglia, diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron, è stata una delle ultime uscite di 20th Century Fox prima dell'acquisizione da parte di Disney. Con un incasso di 404 milioni globali, l'adattamento del popolare manga si è rivelato un successo nonostante le critiche preventive al look di Alita lasciassero presagire un flop (qui trovate la nostra recensione di Alita). Così non è stato, ma Disney continua a non parlare di un ipotetico sequel, desiderato fortemente dalla protagonista del film, Rosa Salazar.

"Interpreterei Alita fino al mio ultimo respiro" ha dichiarato Rosa Salazar a /Film. "Lo farei, e grazie alla performance capture, probabilmente potrei anche farlo."

L'attrice ha, però, ammesso di non aver sentito nulla dallo studio riguardo all'ipotesi di un sequel e ha deciso di invitare i fan a dimostrare a Disney la loro voglia di rivedere Alita sul grande schermo in una nuova avventura: "Comprate quei Blu-ray. Purtroppo non ho ancora sentito niente da Disney. Le persone ottengono lavoro o li perdono. L'acquisizione di Fox è stata un'operazione complicata, per me questo non è il momento giusto per chiamare Alan Horn e chiedergli 'Ehi fratello, so che hai un sacco di cose per la testa, ma che cosa ne pensi di Alita 2?"

Se un sequel di Alita vedrà realizzato, il film dovrebbe vedere l'ingresso nel cast di Edward Norton nei panni del villain Nova, menzionato nel primo film, ma Robert Rodriguez ha ammesso di non avere alcuna certezza al riguardo.