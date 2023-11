Alita - Angelo della Battaglia, il produttore conferma: 'Voglio realizzare il sequel'

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, il produttore di Alita - Angelo della battaglia, Jon Landau, ha offerto qualche aggiornamento circa le possibilità di realizzazione di un sequel del blockbuster di Robert Rodriguez co-scritto e co-prodotto da James Cameron.

"Sì, vi rispondo prima ancora che me lo chiediate. Sono molto orgoglioso di quel film, e lo stavamo facendo nello stesso periodo di Avatar. Ero sul set con Robert a lavorare a tutto questo, e anche Jim era coinvolto e lo supervisionava. Una sera l'hanno trasmesso sulla HBO, Jim l'ha visto e mi ha chiamato dopo averlo visto. Mi ha detto: 'Jon, c'era Alita, ho deciso di guardarlo. È un bel film' (ride) E lo è! Quindi, voglio essere in grado di fare di più in quel mondo".

Landau, Cameron e Rodriguez sono rimasti ottimisti sulle possibilità di realizzare il sequel di Alita: Angelo della battaglia sin dall'uscita del film, con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney che ha dato loro maggiore fiducia.

Alita: Angelo della Battaglia, James Cameron conferma la produzione dei sequel?

A metà del 2023, a pochi mesi dall'uscita di Avatar: La via dell'acqua, Cameron aveva addirittura fatto intendere di essere al lavoro per sviluppare diversi seguiti del film del 2019. Anche se la Disney non ha ancora dato il suo via libera, le campagne in corso per la sua realizzazione hanno probabilmente aumentato le possibilità e le speranze di realizzazione.