Alita 2, che fine ha fatto il sequel prodotto da James Cameron? Spunta un nuovo aggiornamento

Uscito nel 2019, il primo film della saga non ebbe il successo sperato dal box-office internazionale e da allora i fan sperano nell'arrivo di un seguito

Alita - Angelo della Battaglia, un banner con i protagonisti
NOTIZIA di 06/10/2025

Rosa Salazar, protagonista di Alita - Angelo della Battaglia, ha appena dato un aggiornamento promettente sul tanto atteso sequel del film di fantascienza del 2019. Diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da James Cameron, il film ha riscosso solo un modesto successo al botteghino e da allora il sequel è rimasto solo una speranza tra i fan.

Nonostante non sia diventato un grande successo commerciale, la risposta del pubblico al film, infatti, è stata estremamente positiva, alimentando un interesse costante per la realizzazione di un sequel. Per anni, gli autori chiave hanno espresso l'intenzione di realizzare il seguito, ma nessuno è riuscito a ottenere il via libera.

Durante una recente intervista su Collider, Salazar, che ha interpretato il cyborg protagonista, ha rivelato di sperare ancora nell'arrivo di Alita 2: "Parlo sempre di Alita", ha confessato la star. "Potrebbe ancora accadere", indicando proprio in Cameron un motivo di ottimismo e aggiungendo: "Ha già il set pronto".

James Cameron
James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

James Cameron è immerso completamente nel franchise di Avatar

Tuttavia, l'agenda fitta di impegni di Cameron potrebbe essere un ostacolo insormontabile al momento, come ha scherzato l'attrice: "Avremo Cameron non appena uscirà il prossimo Avatar..." Quando i conduttori dello show le hanno fatto notare che vorrebbero altri sequel, Salazar ha risposto che anche lei ha lo stesso desiderio: "Sono tipo: 'Andate avanti, andate avanti'. Sono una di quelle. Sono tutti quei bot online che lo stanno chiedendo a gran voce".

Alita - Angelo della battaglia, la recensione: un action all'avanguardia dagli occhi (e il cuore) grande Alita - Angelo della battaglia, la recensione: un action all'avanguardia dagli occhi (e il cuore) grande

Per quanto riguarda il motivo per cui il suo interesse per un sequel rimane così forte a distanza di sei anni, la star di Alita ha sottolineato di aver avuto un'esperienza particolarmente positiva durante la realizzazione del primo film con Cameron e Rodriguez:

"È il massimo. Voglio dire, è semplicemente il massimo. Ci sono James Cameron e Robert Rodriguez, che sono amici e stanno realizzando questo progetto insieme. C'è tutto l'amore possibile. Hai una sceneggiatura fantastica. Hai un team di grafici straordinario come Wētā... Hai migliaia di persone che lavorano a questo progetto, e tutto si riduce a questo momento tra due... È semplicemente fantastico. Adoro il processo collaborativo, e poterlo fare su quella scala".

Alita Angelo Della Battaglia 6
Alita - Angelo della battaglia: Rosa Salazar durante una scena del film

Rosa Salazar ha scritto un suo trattamento per Alita 2

Sebbene i progressi ufficiali su Alita 2 siano stati molto centellinati negli anni, l'attrice ha sviluppato un legame così forte con il suo personaggio e quel mondo che ha deciso di scrivere lei stessa una bozza per il sequel. Secondo la star, Cameron era entusiasta della sua idea.

"Ho scritto questa bozza per Alita 2 subito dopo il film e l'ho inviata a James Cameron. Lui ha detto: 'È fantastico!'. Insomma, stiamo parlando di James Cameron. Probabilmente non sarà quella che gireremo, ma sono una fan così accanita di quei libri che non ho potuto farne a meno".