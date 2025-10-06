Alita 2, che fine ha fatto il sequel prodotto da James Cameron? Spunta un nuovo aggiornamento

Rosa Salazar, protagonista di Alita - Angelo della Battaglia, ha appena dato un aggiornamento promettente sul tanto atteso sequel del film di fantascienza del 2019. Diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da James Cameron, il film ha riscosso solo un modesto successo al botteghino e da allora il sequel è rimasto solo una speranza tra i fan.

Nonostante non sia diventato un grande successo commerciale, la risposta del pubblico al film, infatti, è stata estremamente positiva, alimentando un interesse costante per la realizzazione di un sequel. Per anni, gli autori chiave hanno espresso l'intenzione di realizzare il seguito, ma nessuno è riuscito a ottenere il via libera.

Durante una recente intervista su Collider, Salazar, che ha interpretato il cyborg protagonista, ha rivelato di sperare ancora nell'arrivo di Alita 2: "Parlo sempre di Alita", ha confessato la star. "Potrebbe ancora accadere", indicando proprio in Cameron un motivo di ottimismo e aggiungendo: "Ha già il set pronto".

James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

James Cameron è immerso completamente nel franchise di Avatar

Tuttavia, l'agenda fitta di impegni di Cameron potrebbe essere un ostacolo insormontabile al momento, come ha scherzato l'attrice: "Avremo Cameron non appena uscirà il prossimo Avatar..." Quando i conduttori dello show le hanno fatto notare che vorrebbero altri sequel, Salazar ha risposto che anche lei ha lo stesso desiderio: "Sono tipo: 'Andate avanti, andate avanti'. Sono una di quelle. Sono tutti quei bot online che lo stanno chiedendo a gran voce".

Per quanto riguarda il motivo per cui il suo interesse per un sequel rimane così forte a distanza di sei anni, la star di Alita ha sottolineato di aver avuto un'esperienza particolarmente positiva durante la realizzazione del primo film con Cameron e Rodriguez:

"È il massimo. Voglio dire, è semplicemente il massimo. Ci sono James Cameron e Robert Rodriguez, che sono amici e stanno realizzando questo progetto insieme. C'è tutto l'amore possibile. Hai una sceneggiatura fantastica. Hai un team di grafici straordinario come Wētā... Hai migliaia di persone che lavorano a questo progetto, e tutto si riduce a questo momento tra due... È semplicemente fantastico. Adoro il processo collaborativo, e poterlo fare su quella scala".

Alita - Angelo della battaglia: Rosa Salazar durante una scena del film

Rosa Salazar ha scritto un suo trattamento per Alita 2

Sebbene i progressi ufficiali su Alita 2 siano stati molto centellinati negli anni, l'attrice ha sviluppato un legame così forte con il suo personaggio e quel mondo che ha deciso di scrivere lei stessa una bozza per il sequel. Secondo la star, Cameron era entusiasta della sua idea.

"Ho scritto questa bozza per Alita 2 subito dopo il film e l'ho inviata a James Cameron. Lui ha detto: 'È fantastico!'. Insomma, stiamo parlando di James Cameron. Probabilmente non sarà quella che gireremo, ma sono una fan così accanita di quei libri che non ho potuto farne a meno".