Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley ha confermato la stagione 2 dopo il cliffhanger finale: "Ho già un'idea"

Alien: Pianeta Terra si è conclusa con uno spettacolare cliffhanger finale di matrice quali teatrale, che ha visto coinvolti tutti i personaggi sopravvissuti riuniti in una stanza, xenomorfo incluso. Che cosa accadrà nel futuro dello show?

Noah Hawley, showrunner e creatore della serie prequel, ha confermato a Entertainment Weekly che le trattative per la seconda stagione sono in corso, anche se al momento non c'è ancora l'ufficialità. L'autore chiarisce, però, che la serie è "una storia enorme da esplorare, e io ho già un'idea di dove ci porterà il viaggio a lungo termine".

Lo xenomorfo di Alien: Pianeta Terra

Cosa accadrà nella seconda (ipotetica) stagione?

Come rivela la nostra recensione del finale di Alien: Pianeta Terra, le scelte di Noah Hawley lasciano la porta aperta a varie possibili direzioni future che la storia potrebbe intraprendere.

"In un certo senso, questo era l'obiettivo quando ne ho parlato con FX. Ne abbiamo sempre parlato come di una serie ricorrente" ha spiegato lui. "Ho un'idea di dove mi porterà il viaggio a lungo termine, ma non so necessariamente quanto tempo mi ci vorrà per arrivarci. Penso che questa sia una storia enorme da esplorare, ma d'altro canto dobbiamo anche adattarla alla cronologia dei film. Quindi ci sono alcuni vincoli creativi che possono essere utili in termini di finale non completamente aperto".

Facendo il punto sul possibile sviluppo di una seconda stagione, Hawley ha aggiunto: "Ne stiamo discutendo proprio in questo momento, ho riflettuto sul fronte creativo. È stato molto incoraggiante il successo della serie a livello globale, e FX è molto attenta al processo. Credo che sia per questo che hanno avuto così tanto successo: non spendono più di quanto la serie possa ottenere in termini di ritorno economico. In parte, non si tratta solo di 'Faremo di più?', ma anche di 'Faremo di più, a quale prezzo e con quali tempistiche?' Quindi stiamo discutendo di tutti questi fattori, ma al momento non ho una tempistica da darvi.".