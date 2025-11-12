Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley rinnova l'accordo con FX e Disney per una seconda stagione

Come anticipato dal suo creatore Noah Hawley, Alien: Pianeta Terra proseguirà per una seconda stagione. Hawley ha concluso il nuovo accordo FX e Disney Entertainment Television, inclusi i nuovi episodi dello show, che verranno girati a Londra nel 2026.

Secondo fonti vicine all'Hollywood Reporter, l'accordo pluriennale è valutato in nove cifre e vedrà Hawley ampliare il suo raggio d'azione a tutta Disney Entertainment TV, che comprende anche ABC e Hulu Originals.

"È un grande privilegio per noi lavorare con Noah da oltre un decennio su alcune delle serie più importanti e apprezzate di FX, e siamo entusiasti di estendere la nostra partnership in futuro", ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf. "Noah non smette mai di sorprenderci con storie davvero originali e la sua capacità unica di dar loro vita in modo vibrante come regista, produttore e sceneggiatore lo rende straordinario. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare alla prossima stagione di Alien: Pianeta Terra e ad altri progetti futuri altrettanto entusiasmanti in fase di sviluppo avanzato".

Sydney Chandler nella serie Alien: Pianeta Terra

Cosa accadrà dopo il cliffhanger che ha concluso la prima stagione?

Qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Alien: Pianeta Terra, che racconta le soluzioni creative trovate da Noah Hawley per rivitalizzare il popolare franchise. Questa è la terza serie che Hawley crea per FX dopo Fargo e Legion.

"Sono entusiasta che questo accordo ampliato apra le porte a nuove opportunità in tutta Disney Entertainment Television", ha dichiarato Noah Hawley. "FX ha sempre sostenuto una narrazione audace e incentrata sui personaggi. Fin dall'inizio, con Fargo, mi hanno incoraggiato a correre rischi creativi e a seguire la storia ovunque mi portasse. Sono grato di poter continuare a esplorare il mondo di Alien: Pianeta terra insieme ai nostri partner, al cast e alla troupe mentre iniziamo il prossimo capitolo."

La prima stagione di Alien: Pianeta Terra si è conclusa con un sorprendente cliffhanger che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Noah Halwey ha rivelato di avere le idee chiare su come proseguirà la storia dopo il cliffhanger finale.

"Ho dovuto pianificare e realizzare una storia che avrebbe dovuto avere un futuro", ha svelato lo sceneggiatore e regista a proposito dell'episodio finale. "E poi, tutto questo è un esperimento per vedere se abbastanza persone sul pianeta vogliono guardare una serie TV di Alien da giustificare la spesa di una seconda e terza stagione. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto dubbi. Questa non è una stagione conclusa. Gli equilibri di potere sono cambiati e i personaggi non sanno ancora cosa gli accadrà".