Alien: Pianeta Terra, un terrificante attacco xenomorfo nella prima clip della serie

Diffusa la prima clip di Alien: Pianeta Terra che offre uno sguardo alla serie prequel di Noah Hawley che si preannuncia ad alto tasso di orrore.

La clip mostra un uomo seduto in una sala di controllo "in stile Nostromo" mentre la sua compagna di squadra cerca disperatamente di convincerlo ad aprire la porta e farla entrare. La donna poi si gira per affrontare ciò che la sta minacciando, offrendo un primo sguardo a uno degli Xenomorfi della serie in azione.

Una serie che si preannuncia terrificante

Noah Hawley ha anticipato la serie introdurrà una nuova specie dell'iconica creatura, anche se dalla clip è difficile individuare cambiamenti significativi rispetto al design classico.

Mentre lo Xenomorfo uccide la sua vittima, l'uomo, forse l'androide della nave, comunica al computer che l'equipaggio è morto. Comicbookmovie ipotizza che si tratti di ciò che resta dell'equipaggio della USCSS Maginot, incontrato in uno dei teaser di Alien: Pianeta Terra diffusi in precedenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quando una misteriosa astronave atterra sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un gruppo eterogeneo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di recupero cercano sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatrici più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Con questa nuova minaccia ormai liberata, la squadra di ricerca deve lottare per la sopravvivenza mettendo addirittura a repentaglio la sopravvivenza del Pianeta Terra.

Nel cast di Alien: Pianeta Terra troviamo Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. La serie arriverà sul piccolo schermo in estate.